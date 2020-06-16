Цены на азербайджанскую нефть выросли

Энергетика 16 июня 2020 10:41 (UTC+04:00)
Цены на азербайджанскую нефть выросли

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста 15 июня составила 40,37 доллара за баррель, что на один цент больше предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 39,82 доллара за баррель, что тождественно предыдущему показателю. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 39,82 доллара за баррель, что также тождественно предыдущему показателю.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 15 июня составила 38,64 доллара, что на 12 центов (четыре процента) больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 16 июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Эльдар Джанашвили)

Twitter: @eldarjanashvili

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