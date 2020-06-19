Цена нефти Brent превысила $42 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,3% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $42,05 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше уровня в $42 за баррель 8 июня текущего года.