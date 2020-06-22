В Баку построена новая электроподстанция

БАКУ/Trend/ - ОАО «Азерэнержи» построило совершенно новую подстанцию (​​мощностью 220/110/10 кВ) системного значения, чтобы удовлетворить стремительно растущие потребности субъектов социальной, экономической, промышленной и других сфер в Баку и прилегающих населенных пунктах, а также растущий спрос на электроэнергию населения, в том числе, жителей жилых домов, построенных в последние годы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на АО.

Новая подстанция «Беюкшор» призвана обеспечить энергопитанием 110-киловольтных подстанций, находящихся в северной части Баку, снизить нагрузку существующих 220-киловольтных подстанций в столице, тем самым предотвратить аварии, сократить потери, повысить стабильность и надежность, а также обеспечить потребителей надежным и бесперебойным электроэнергетическим снабжением.

Во избежание воздействия атмосферных условий, для защиты окружающей среды и экономии площади построена 220-киловольтная современная подстанция «Беюкшор» закрытого типа, на которой установлены 3 трансформатора мощностью 250 мегавольтампер, построены закрытые распределительные устройства мощностью 220 и 110 кВ.

Подстанция будет подключена к системе дистанционного управления SCADA.

С подключением подстанции «Беюкшор» к системе нагрузка на 220-киловольтные воздушные линии, питающие Абшеронский энергоузел и потери на этих линиях будут уменьшены.

Следует отметить, что при строительстве Беюкшорской подстанции учитывались перспективы социально-экономического развития и растущие потребности населения.

Следует отметить, что до последних двух лет в Баку и на Абшеронском полуострове функционировали только пять 220-киловольтных подстанций, четыре из которых давно уже были непригодны для эксплуатации.

За последние два года на территории Беюкшор и электростанции «Шимал» были построены две закрытые подстанции, в результате чего количество 220-киловольтных подстанций было доведено до 7. Завершена реконструкция двух из четырех 220-киловольтных подстанций системного значения, срок эксплуатации которых истек, а на двух остальных будут завершены в ближайшие месяцы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)