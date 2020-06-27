Чехия и Азербайджан подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики - Мартина Тауберова

БАКУ/Trend/ - Чехия и Азербайджан в ближайшее время подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики, сказала Trend заместитель министра промышленности и торговли Чехии по делам ЕС и международной торговли Мартина Тауберова.

"Наши страны очень тесно сотрудничают в области энергетики. Чешские и азербайджанские эксперты приложили значительные усилия для разработки Соглашения в области энергетического сотрудничества между министерством энергетики Азербайджана и министерством промышленности и торговли Чехии", - отметила она.

Замминистра считает, что соглашение призвано укреплять двусторонние энергетические отношения и поддерживать связи экспертов на платформе Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

"Подписание Соглашения было отложено из-за вспышки COVID-19, но мы надеемся, что оно будет подписано в кратчайшие сроки после открытия границ", - сказала Тауберова.

Кроме того, она добавила, что неиспользованный потенциал для сотрудничества существует во многих областях, в том числе в модернизации транспортной инфраструктуры, реконструкции автодорожной и железнодорожной сети и использовании интеллектуальных технологий.

"Чешские компании также могут играть роль поставщика технологий для защиты окружающей среды, например, в области устранения экологических проблем, фармацевтики, электротехники и многих других. Мы также считаем, что имеются перспективы для сотрудничества в авиации и авиационных технологиях. Наше министерство совместно с посольством Чехии в Баку и CzechTrade Baku организовало проект по поддержке чешских компаний, производящих легкие самолеты и обучающих пилотов", - добавила она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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