Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство энергетики США.

При этом аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов на 500 тыс. баррелей.

Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 0,1% - до $42,07 за баррель, а нефть сорта WTI находилась на уровне закрытия предыдущей сессии и торговалась по $39,91 за баррель.