Форсируется строительство трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию

БАКУ/Trend/ - Процесс сертификации автоматической сварки для интерконнектора Греция-Болгария (IGB) продолжается, и результаты ожидаются в ближайшее время, сказали Trend в проектной компании ICGB AD.

По IGB будет транспортироваться азербайджанский газ в Болгарию.

"Ожидается, что автоматическая сварка ускорит работу по реализации проекта. Земляные работы продолжаются, и ожидается, что они будут завершены в начале следующего месяца", - сказали в компании.

В ICGB AD сообщили, что было очищено более 80 километров вдоль маршрута IGB.

"Укладка труб продолжается в Болгарии и Греции, где уже подготовлено около 25 километров труб для сварки. Выполняются ручные сварные работы, и ежедневно на месте работает несколько бригад", - сказали в компании.

Отметим, что проект IGB предусматривает строительство газового интерконнектора, который свяжет газотранспортные системы Греции и Болгарии. Общая протяженность газопровода составляет 182,6 километра. Пропускная способность IGB - 3 миллиарда кубометров в год с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров.

Маршрут газопровода разделен на семь основных участков, самый короткий из которых составляет 9,55 километра, а самый протяженный - 71,90 километра.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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