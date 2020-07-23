SOCAR: Модернизация Бакинского НПЗ завершена почти на 50%

БАКУ/Trend/ - Совокупный прогресс по проекту модернизации существующих установок на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева завершен почти наполовину.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью Государственной нефте компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

По его словам, модернизация существующих установок на НПЗ имени Гейдара Алиева продолжается.

"Общий прогресс по инженерно-проектировочным работам превысил 88 процентов, по закупкам оборудования и установок - 83 процентов, по производству и доставке - 72 процента, также завершено около 22 процентов строительных и пуско-наладочных работ", - отметил Ахмедов.

Напомним, что нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Закавказского региона, расположенное на Абшеронском полуострове. Производительность завода около 4-6 миллионов тонн в год, с перспективой увеличения до 10 миллионов тонн в год.

Более высоких объемов производства на НПЗ имени Гейдара Алиева можно будет достичь в 2025 году, когда проект модернизации НПЗ, начавшийся в 2015 году, полностью завершится.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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