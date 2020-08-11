Опорные блоки проекта "Абшерон" готовы

БАКУ/Trend/ - Опорные блоки в рамках проекта разработки азербайджанского месторождения "Абшерон" готовы.

Об этом сказал журналистам коммерческий менеджер Bos Shelf Орхан Гусейнов в ходе пресс-тура на Бакинском заводе глубоководных оснований, сообщает во вторник Trend.

По его словам, завершение проекта "Абшерон" ожидается в 2023 году. "

Четыре опорных блока уже завершены и готовы к загрузке", - отметил он.

Как отметил Гусейнов, в течение следующих нескольких месяцев блоки будут отправлены для установки.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)