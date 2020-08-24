COVID-19 оказал негативное влияние на проекты ВИЭ в Казахстане
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Главное поручение Президента Азербайджана - чтобы чиновники своим поведением завоевали уважение народа, были скромными — депутат
В Азербайджане выведены конкурентоспособные в глобальном масштабе сорта хлопка - Институт охраны растений
Президент Ильхам Алиев: В первую очередь следует выдвигать людей, преданных не какому- то чиновнику, а государству, Родине
Президент Ильхам Алиев: Порой некоторые чиновники мелкого пошиба ведут себя так, словно весь мир в долгу перед ними
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский предприниматель, вкладывающий в зарубежные страны десятки миллионов долларов инвестиций, в первую очередь должен подумать о своей Родине
Президент Ильхам Алиев: В некоторых регионах предпринимателей притесняют, перед ними создают искусственные препоны
Президент Ильхам Алиев: Все государственные чиновники во главе с Президентом являются слугами народа
Президент Ильхам Алиев: Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется не на словах, а на деле
Госслужба автотранспорта Азербайджана выразила соболезнования грузинской стороне в связи с автокатастрофой
Госкомитет по вопросам имущества Азербайджана проведёт выездной приём документов для регистрации новых квартир
Минобороны Азербайджана прокомментировало сообщение минобороны Армении о взятом в плен армянском офицере
Активизация диверсионных групп Армении - не что иное, как попытка обострить конфликт и сорвать переговорный процесс - депутат
Айгюн Кязымова посвятила новый проект памяти генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Предприниматели должны получать от государственных чиновников только поддержку, помощь, и предприниматели должны платить только государственные налоги
Созданный Арменией сепаратистский режим должен осознать, что азербайджанская армия решительно пресечет любые провокации — депутат
Открытие Турцией газового месторождения в Черном море будет иметь далеко идущие последствия для будущего импорта
Президент Ильхам Алиев: Необходимо правильно проанализировать ситуацию в районах, изучить имеющиеся недостатки, решить беспокоящие людей проблемы
Свадьба с участием лиц, которые сами должны быть примером для общества, вызывает сожаление - депутат
Агентство по развитию МСБ приглашает предпринимателей воспользоваться возможностями промышленных парков и кварталов Азербайджана
Издан совместный труд Эльхана Алескерова и Намика Алиева «Армянский терроризм как метод оккупации Карабаха» (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял назначенных глав Исполнительной власти в формате видеоконференции (ФОТО/ВИДЕО)
Командующий ВМС Азербайджана: «Кубок моря» служит укреплению мира и обеспечению безопасности на Каспии (ФОТО)