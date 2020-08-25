Мексиканская компания Pemex в июле сократила добычу нефти до минимума за 41 год

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex в июле текущего года добывала по 1,595 млн баррелей в сутки, что стало для нее минимальным показателем за 41 год. По итогам первых шести месяцев 2020 года убытки Pemex составили $26,4 млрд, что почти в шесть раз больше, чем за тот же период 2019 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Снижение добычи было вызвано среди прочего падением цен на нефть из-за ее переизбытка на рынке, а также последствиями пандемии нового коронавируса. По итогам первых шести месяцев текущего года убытки Pemex составили $26,4 млрд, что почти в шесть раз больше, чем за тот же период 2019 года.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор неоднократно заявлял, что будет уделять особое внимание развитию нефтедобывающей отрасли страны. Он обещал инвестировать в нее несколько миллиардов долларов и вывести добычу на уровень в 2,5 млн баррелей в сутки.