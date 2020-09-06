Оператор казахстанского Кашагана продолжает модернизацию водоочистных сооружений

БАКУ /Trend/ - Оператор казахстанского месторождения Кашаган – компания North Caspian Operating Company (NCOC) – продолжает реализацию деятельности в рамках соглашения с СП "ПЕТРОФАК-ИСКЕР", сообщили в понедельник Trend в NCOC.

В компании напомнили, что компания NCOC заключила договор на проектирование, поставку оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию новой установки по очистке сточных вод с СП "ПЕТРОФАК-ИСКЕР" 1 июля 2020 года.

В рамках данного соглашения запланирована модернизация существующих на месторождении водоочистных сооружений.

Так, в рамках соглашения, сообщили в компании, ведутся работы с учетом требований пандемии COVID-19

"В настоящий момент проводятся мобилизация персонала, детальное проектирование новой установки, разработка детальных планов и графиков выполнения работ с учетом пандемии COVID-19", - сказали в компании.

"Кашаган" - это крупное мелководное нефтяное месторождение, расположенное примерно в 80 километрах от берега казахстанского города Атырау, в северной части Каспийского моря.

Первая фаза освоения "Кашагана" - это первый проект по разработке нефтяного месторождения в Казахстане, коммерческая добыча на котором началась в октябре 2016 года.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh