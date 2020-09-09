Азербайджанская нефть продолжает снижаться в цене

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, восьмого сентября составила 42,32 доллара за баррель, что на 2,02 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 39,76 доллара за баррель, что на два доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 38,44 доллара за баррель, что на два доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого сентября составила 38,51 доллара, что на 1,9 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на девятое сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Фидан Бабаева)

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