Нефтяной терминал Джаск в Иране будет введен в эксплуатацию до конца этого года

БАКУ /Trend/ - До конца этого года (20 марта 2020 - 21 марта 2021) будет введена в эксплуатацию первая фаза нефтяного терминала Джаск в провинции Ормозган на юге Ирана.

Об этом сказал исполнитель проекта строительства нефтяного терминала Вахид Малеки, передает Trend со ссылкой на информационный портал Иранской нефтегазовой компании Парс.

По его словам, согласно плану, в эксплуатацию будут введены Система коммерческого учета сырой нефти (Crude Oil Custody Transfer Metering System), два 36-дюймовых нефтепровода и одна плавучая система(Single Point Mooring SPM). К концу пятого месяца (22 июля - 21 августа) в первой фазе работы были завершены на 35 процентов, и ежемесячно планируется выполнение 10 процентов работ.

Малеки подчеркнул, что в целом в терминале предусмотр ен ввод в эксплуатацию нескольких Систем коммерческого учета сырой нефти, шести подводных нефтепроводов и трех плавучих систем.

"После полного ввода в эксплуатацию нефтяного терминала Джаск ежегодно посредством терминала на нефтяные танкеры будет загружаться и экспортироваться миллион баррелей нефти", - сказал Вахид Малеки.

Он добавил, что терминал предусмотрен как пункт завершения нефтепровода Гуре-Джаск, работы по усовершенствованию терминала поручены Иранской нефтегазовой компании Парс Национальной нефтекомпанией Ирана с прошлого года.

Отметим, что вопрос строительства нефтепровода Гуре-Джаск протяженностью одна тысяча километров, в которое инвестировано 1,8 миллиарда долларов, находится на повестке Национальной нефтекомпании Ирана. Данная работа поручена местным производителям и подрядчикам.

Также на территории нефтяного терминала Джаск площадью 460 гектаров планируется строительство нефтехранилища вместимостью 30 миллионов баррелей. В рамках первого этапа программы продолжается строительство хранилища вместимостью 10 миллионов баррелей.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)