Ввод в эксплуатацию TAP позволит начать 25-летние поставки природного газа из Азербайджана в Европу – BP

БАКУ/ Trend/ - BР, как акционер, приветствует сделанное 12 октября объявление консорциума Трансадриатического трубопровода об успешном завершении многолетних усилий Азербайджана вместе с другими странами, Европейской комиссией, заинтересованными сторонами государственного и частного секторов и международными финансовыми организациями по развитию, строительству и соединению европейских транспортных компонентов проекта «Южного газового коридора», сообщили Trend в BР.

«Ввод в эксплуатацию TAP и соединительного трубопровода между TAP и Snam Rete Gas, который, как ожидается, будет готов в ноябре этого года, позволит консорциуму «Шах Дениз» завершить последние шаги, необходимые для начала 25-летних поставок природного газа из Азербайджана потребителям в Италии, Греции и Болгарии до конца 2020 года.

Вместе с SOCAR мы гордимся тем, что являемся акционерами всех транспортных компонентов «Южного газового коридора» протяженностью почти 3500 км, что позволяет Азербайджану продолжать вносить вклад в укрепление энергетической безопасности Грузии, Турции и европейских стран путем предоставления альтернативного источника энергии через новую газотранспортную систему», - заявили в компании.

Отметим, что TAP практически завершен после почти четырех с половиной лет с начала строительства.

TAP заполнен природным газом от греко-турецкой границы до приемного терминала на юге Италии.

Консорциум TAP в настоящее время завершает подготовку к запуску коммерческих операций.

Ожидается, что работы по соединению TAP и системы транспортировки природного газа Snam Rete Gas в Апулии (Италия) будет завершена и готова к транспортировке газа к середине ноября 2020 года.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева )

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