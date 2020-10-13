С завершением строительства «Южного газового коридора» Азербайджан станет важным участником диверсификации поставок энергоресурсов в Европу – SOCAR

БАКУ/ Trend/ - После завершения строительства "Южного газового коридора" Азербайджан внесет значимый вклад в реализацию стратегии диверсификации энергоснабжения Европы.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской Госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя объявление о завершении строительства Трансадриатического газопровода (TAP), который является европейским участком «Южного газового коридора».

Как отметил Ахмедова, сегодня безопасность и суверенитет Азербайджана взаимосвязаны с энергетической безопасностью Европы.

«Консорциум TAP AG объявил, что после 4,5 лет строительства Трансадриатический газопровод практически завершен. Точка соединения между TAP и газотранспортной системой Snam Rete Gas в Италии должна быть завершена к середине ноября 2020 года. TAP - последний сегмент «Южного газового коридора» стоимостью в 40 миллиардов долларов, соединяющий три газопровода протяженностью 3500 километров от Каспийского моря до Европы. SOCAR участвует во всех сегментах этого проекта, включая газовое месторождение «Шах Дениз», трубопроводы SCP, TANAP и TAP», - сказал Ахмедов.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева.)

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