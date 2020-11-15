Завершение строительства TAP позволит начать первые поставки газа из Азербайджана в Европу к концу 2020 года - BP

БАКУ /Trend/ - После завершения строительства Трансадриатического газопровода (TAP), который является заключительным звеном «Южного газового коридора», эта гигантская система полностью интегрирована и готова к поставкам газа в Европу.

Об этом сказали Trend в воскресенье в BP Azerbaijan, комментируя начало коммерческой эксплуатации TAP.

«Это позволит нам начать первые поставки газа из Азербайджана в Европу к концу текущего года, выполнив важное обязательство с момента начала реализации этого крупного проекта. Как акционер TAP, BP приветствует это важное событие. Завершение проекта TAP позволяет полностью реализовать одни из крупнейших газовых разработок в мире – «Шах Дениз-2» и «Южный газовый коридор» - проекты, которые изменят энергетическую карту всего региона, впервые транспортируя газ из Каспийского региона на европейские рынки. Мы хотели бы поздравить Консорциум TAP с этим большим достижением. Мы гордимся тем, что работали с SOCAR и многими другими партнерами во многих странах над безопасным и успешным воплощением в жизнь высококачественных трансформационных проектов», - сказали в BP Azerbaijan.

Отметим, что началась коммерческая эксплуатация Трансадриатического трубопровода (TAP), который будет транспортировать азербайджанский газ в Европу.

Проект ЮГК, инициированный Азербайджаном и предусматривающий транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, является одним из приоритетных для ЕС.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, то есть будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в 40 миллиардов долларов.

(Автор: Ляман Зейналова)