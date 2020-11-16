Поставки газа через «Южный газовый коридор» начнутся в ближайшие месяцы - SOCAR

БАКУ /Trend/ - После завершения строительства Трансадриатический трубопровод был соединен с газораспределительной сетью итальянской компании Snam. Таким образом, трубопровод, который протянулся от Азербайджана до Европы, соединен с сетью Европы и полностью готов к поставкам газа.

Об этом сказал Trend в понедельник заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Тем самым, можно сказать, проект «Южный газовый коридор» завершен. В ближайшие месяцы впервые через эту систему начнутся прямые поставки из Каспийского бассейна в Европу. Это станет дополнительным источником дохода для Азербайджана. А для Европы это будет новым источником газа и внесет значимый вклад в энергобезопасность и диверсификацию маршрутов поставок энергоресурсов», - сказал он.

Ахмедов отметил, что изначально через Трансадриатический трубопровод планируется транспортировать в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год.

«Греция, Болгария и Италия являются основными целевыми рынками. А из Италии газ будет транспортироваться в другие страны Европы. Мы подписали договора по реализации газа на 25 лет. Азербайджанская госкомпания SOCAR участвует во всех проектах, входящих в «Южный газовый коридор». Транспортировка газа из Азербайджана или в будущем из других стран через эту систему принесет доходы Азербайджану», - сказал он.

Отметим, что началась коммерческая эксплуатация Трансадриатического трубопровода, который будет транспортировать азербайджанский газ в Европу

Управляющий директор консорциума Трансадриатического трубопровода Лука Скьеппати ранее сказал, что будучи новым оператором системы передачи, который разработан и построен в соответствии с передовыми отраслевыми практиками и стандартами, TAP обеспечивает двойную диверсификацию: новый, надежный и устойчивый энергетический маршрут и источник газа для миллионов пользователей в Европе на десятилетия вперед.

Председатель совета директоров TAP Мурад Гейдаров ранее отметил, что «Южный газовый коридор» является одной из самых современных и надежных систем, доступных в настоящее время для транспортировки энергоресурсов.

«Являясь ключевым компонентом «Южного газового коридора», TAP сочетает в себе стратегические и конкурентные особенности рынка. Это гарантирует, что Европа может получать энергоресурсы из еще одного источника, одновременно поддерживая ключевые цели ЕС по достижению интегрированного энергетического рынка, а также устойчивого, безопасного и диверсифицированного энергобаланса», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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