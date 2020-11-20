В SOCAR обсудили финансово-хозяйственную деятельность за 9 месяцев текущего года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством президента SOCAR Ровнага Абдуллаева, состоялось онлайн-заседание, посвященное итогам финансово-хозяйственной деятельности компании за 9 месяцев 2020 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, вице-президент компании по экономическим вопросам Сулейман Гасымов представил отчет об экономических показателях за 9 месяцев.

"За последние девять месяцев поступления от продаж произведенной продукции (за исключением торговых операций) составили 4,1 миллиарда манатов, из которых 2,8 миллиарда манатов (68,3 процентов) приходится на внутренний рынок, 1,3 миллиарда манатов (31,7 процента) - на внешний рынок",- говорится в отчете.

Согласно данным отчета, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления от производства и услуг компании сократились на 863,7 миллиона манатов или на 17 процентов. "Наблюдался рост доходов от экспорта нефтеперерабатывающей и нефтехимической продукции, а снижение доходов зафиксировано от экспорта сырой нефти и реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке",- говорится в отчете.

Гасымов также подчеркнул, что в результате мер по оптимизации расходы компании снизились на 1,3 миллиарда манатов.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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