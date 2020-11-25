SOCAR назвала объем перевозок через терминал Кулеви

БАКУ/Trend/ - С Черноморского нефтяного терминала азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в грузинском порту Кулеви с начала деятельности (16 мая 2008 года) по сегодняшний день было перевалено 27 532 000 тонны.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Объем по итогам третьего квартала составляет 407 573 тонны, сказал он.

Отметим, что Кулевский нефтяной терминал используется для отгрузки сырой нефти, мазута, дизельного топлива, газойля, метанола, авиационного топлива, пропилена, жидкой пиролизной смолы, нафты, изопропилового спирта, дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, промышленной нефти и конденсата.

Кулевский нефтяной терминал в первой половине 2020 года приступил к перевалке бензола.

Терминал в порту Кулеви был введен в эксплуатацию в мае 2008 года, а перевалка нефтепродуктов была начата в июне. Общая пропускная способность терминала составляет 10 миллионов тонн наливных нефтеналивных грузов в год, в том числе это три миллиона тонн нефти, три миллиона тонн дизельного топлива и четыре миллиона тонн мазута. Общая емкость резервуарного парка терминала составляет 402 000 кубометров.

(Автор: Ляман Зейналова)

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