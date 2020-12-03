Началась газификация освобожденных территорий Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Производственное объединение "Азеригаз" начинает газификацию освобожденных от оккупации территорий.

Об этом Trend сообщили в "Азеригаз".

В ПО отметили, что после победы в Великой Отечественной войне в рамках работ по восстановлению освобожденных территорий и созданию соответствующей инфраструктуры по поручению руководства SOCAR были начаты работы по предварительному технико-экономическому обоснованию поставок природного газа в жилые районы.