Началась газификация освобожденных территорий Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Производственное объединение "Азеригаз" начинает газификацию освобожденных от оккупации территорий.
Об этом Trend сообщили в "Азеригаз".
В ПО отметили, что после победы в Великой Отечественной войне в рамках работ по восстановлению освобожденных территорий и созданию соответствующей инфраструктуры по поручению руководства SOCAR были начаты работы по предварительному технико-экономическому обоснованию поставок природного газа в жилые районы.
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