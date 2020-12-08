TAP проведет технико-экономическое обоснование возможности транспортировки водорода

Энергетика 8 декабря 2020 14:05 (UTC+04:00)
TAP проведет технико-экономическое обоснование возможности транспортировки водорода
Названы детали визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку
Названы детали визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку
В Азербайджане создается Фонд &quot;YAŞAT&quot; по обеспечению помощи раненым в войне и семьям шехидов – Указ (версия 2)
В Азербайджане создается Фонд "YAŞAT" по обеспечению помощи раненым в войне и семьям шехидов – Указ (версия 2)
Создается Фонд помощи армии Азербайджана - Указ
Создается Фонд помощи армии Азербайджана - Указ
Лента новостей
Бакинский метрополитен не будет работать до 31 января 2021 года Общество 14:51
В Азербайджане приостанавливается въезд и выезд из ряда городов и районов Общество 14:49
BitCan завершила испытания на 3 скважинах в рамках проекта SOCAR по расширению газохранилища в Турции Энергетика 14:48
В Азербайджане приостанавливается работа объектов общепита Общество 14:46
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4673 Грузия 14:46
В Азербайджане возобновляется применение системы СМС-разрешений Общество 14:40
ЖКХ Азербайджана выделит около 1 млн манатов на закупку коммунальной спецтехники Бизнес 14:38
Азербайджанский производитель гранатовой продукции в 2021 году увеличит доходы от экспорта Бизнес 14:35
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 31 января 2021 года Общество 14:34
Названы детали визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку Политика 14:29
С начала года товарооборот между Турцией и Узбекистаном сократился на более чем $300 млн Турция 14:26
Сотрудничество между Международным бюро выставок и Туркменистаном будет продолжаться и в будущем - МБВ Бизнес 14:18
ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" заключило контракт на сумму 980 тысяч манатов Бизнес 14:14
Создается Фонд помощи армии Азербайджана - Указ Политика 14:14
Азеркосмос приглашает азербайджанских ученых на международный конкурс ИКТ 14:11
Нефть и газ составляют более 90% экспорта Азербайджана в ЕС - Еврокомиссия Энергетика 14:08
TAP обнуляет разницу в ценах на газ между Италией и Северной Европой Энергетика 14:07
TAP проведет технико-экономическое обоснование возможности транспортировки водорода Энергетика 14:05
Фотокорреспондент АМИ Trend удостоен награды на международном конкурсе (ФОТО) Общество 13:56
Азербайджанский посол жестко ответил главе МИД Армении (ФОТО) Политика 13:36
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Румия Керимова Социум 13:28
Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла Общество 13:25
К работе в рамках деятельности Фонда "YAŞAT" будут привлечены волонтеры ASAN Общество 13:23
Полиэтилен активно продавался на бирже Туркменистана в ноябре Бизнес 13:11
Спрос азербайджанских банков на инвалюту увеличился Финансы 13:08
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Фонд Гейдара Алиева приступает к проекту реставрации наших религиозных памятников, мечетей на древней карабахской земле (ФОТО) Политика 13:03
ЮГК поспособствует обеспечению торговли энергоресурсами между Европой и Азербайджаном - Еврокомиссия Энергетика 13:02
Назначен распорядитель средств Фонда "YAŞAT" Общество 12:58
В ближайшее время будет создан электронный портал Фонда "YAŞAT" - Ульви Мехтиев Общество 12:52
Названы банковские реквизиты Фонда “YAŞAT” Общество 12:43
Названы улицы Баку, закрытые для движения в преддверии парада - список Общество 12:42
Увеличился экспорт пшеничной муки в Туркменистан из стран ЕАЭС Бизнес 12:31
В Азербайджане внедряется переходный этап в системе страхования банковских вкладов Финансы 12:28
Azercell увеличил охват своей сети LTE до 85% (ФОТО) ИКТ 12:21
Карабах – это Азербайджан! – названы имена победителей художественного конкурса (ФОТО) Социум 12:01
По инициативе Президента Ильхама Алиева новая станция Бакинского метрополитена будет называться "8 Ноября" Политика 12:01
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана выполняют полеты в преддверии военного парада Политика 11:53
Правила обращения в Фонд “YAŞAT” для раненых при защите территориальной целостности Азербайджана и семей шехидов Общество 11:50
Лица, контактирующие с больными COVİD-19, пренебрегают правилами самоизоляции – минздрав Азербайджана Общество 11:41
Утвержден состав Попечительского совета Фонда “YAŞAT” - СПИСОК Политика 11:29
В Туркменистане продолжается работа по развитию сферы животноводства Бизнес 11:26
В Азербайджане создается Фонд "YAŞAT" по обеспечению помощи раненым в войне и семьям шехидов – Указ Политика 11:22
Азербайджанский экспорт во Францию сократился Бизнес 11:16
Туркменистан увеличил импорт молочной продукции из стран ЕАЭС Бизнес 11:09
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:53
Президент Ильхам Алиев сыграл ключевую роль в военной Победе Азербайджана - Игорь Коротченко Нагорно-карабахский конфликт 10:51
Продолжается подготовка к первому параду Победы независимого Азербайджана (ФОТО) Политика 10:35
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 10:08
Азербайджан увеличил импорт электротоваров из Турции Турция 10:03
Сократились грузоперевозки в аэропорту турецкой провинции Газиантеп Турция 09:56
Минобразования Турции объявило тендер Турция 09:47
Azercell обнуляет коммуникационные долги раненых и погибших в Отечественной войне военнослужащих ИКТ 09:45
Манат дорожает к евро и дешевеет к рублю Финансы 09:44
Азербайджан увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 09:40
Сократились грузоперевозки через аэропорт турецкой провинции Батман Турция 09:35
Вторая победа Азербайджана в Карабахе Политика 09:30
МОК включил брейк-данс в программу летней Олимпиады Спорт 08:54
Трюдо ожидает резкого роста пострадавшей от пандемии экономики Канады в середине 2021 года Другие страны 08:41
В Ливии задержали турецкое судно под ямайским флагом Другие страны 08:25
На Марсе нашли подходящее место для инопланетных организмов В мире 08:15
Минсвязи Азербайджана разрабатывает финальную стратегию проекта "Умный город" Экономика 08:00
Бразильская GOL первой в мире возобновит полеты Boeing 737-8 MAX Другие страны 07:41
670 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане Казахстан 07:20
Иран планирует увеличить пропускную способность аэропортов Экономика 07:10
Грузинские яблоки активно вывозятся в Россию Грузия 07:05
Бывшего президента Чехии оштрафовали за маску на подбородке Европа 06:32
В столице Чили вновь ужесточили карантинные меры из-за коронавируса Другие страны 06:11
В Нью-Йорке в течение недели вновь откроются для посещения около 850 школ США 05:45
Байден намерен назвать кандидата на пост министра обороны США 11 декабря США 05:28
Джонсон назвал стартующую в Британии кампанию по вакцинации огромным шагом вперед Европа 05:09
Суд в столице США временно запретил властям ограничивать работу TikTok в стране США 04:48
США субсидируют SpaceX $885,5 млн для обеспечения американцев интернетом США 04:29
Ученые из Британии оценили эффективность закрытия границ в борьбе с коронавирусом Европа 04:01
Количество заболевших неизвестной болезнью в Индии достигло 848 человек Другие страны 03:36
Три человека стали жертвами ДТП в Колумбии Другие страны 03:15
Трамп запретит США обеспечивать вакциной от COVID-19 другие страны раньше штатов США 02:57
Трамп заявил, что выборы в США прошли на уровне страны третьего мира США 02:39
Власти Мексики запросили у США выдачу экс-министра общественной безопасности США 02:25
В Израиле министры поддержали введение комендантского часа с 9 декабря Израиль 02:03
В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом Россия 02:03
США не рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из КНР США 01:42
Байден назвал пятерых демократов, которые войдут в его инаугурационный комитет США 01:25
В Белом доме заявили, что передача власти от Трампа Байдену будет мирной США 00:41
Премьер-министр Румынии объявил об отставке Европа 00:18
ПАО «Ростелеком» России прорабатывает межоператорское сотрудничество с Туркменистаном ИКТ 00:01
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 436 тысяч человек Турция 7 декабря 23:55
В работе Instagram произошел сбой В мире 7 декабря 23:36
В мире за сутки зарегистрировали более 549 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 7 декабря 23:29
Всемирный экономический форум в 2021 году пройдет в Сингапуре Другие страны 7 декабря 23:16
Годовая мощность иранских сталелитейных компаний достигла 39,82 миллиона тонн Экономика 7 декабря 23:05
Кыргызстан получил 21 тыс. ПЦР-тестов при поддержке Всемирного банка и ЮНИСЕФ Кыргызстан 7 декабря 23:03
Торговля в Грузии продолжает падать на фоне пандемии Грузия 7 декабря 23:00
Евросоюз убежден в необходимости продолжать диалог с Турцией - Маас Турция 7 декабря 22:40
ВОЗ не видит необходимости делать вакцинацию от коронавируса обязательной В мире 7 декабря 22:27
Председатель правления «Конутдер» и «Сур Япы» поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 7 декабря 22:15
Письма главе государства: Господин Президент, мы гордимся Вами и одержанной победой Политика 7 декабря 22:14
Стали известны соперники сборной Азербайджана по футболу на ЧМ-2022 Общество 7 декабря 22:12
В результате размыва молибденовых месторождений в Армении в реку Араз попадают токсичные вещества Общество 7 декабря 21:59
Около 70% грузоперевозок посредством системы "единое окно" пришлись на авиаперевозки Транспорт 7 декабря 21:50
В Баку 26 торговых объектов нарушили карантинные требования - минэкономики Экономика 7 декабря 21:41
Все новости