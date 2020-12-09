Ирак готов подписать с компанией из КНР крупный контракт на поставки нефти

Власти Ирака планируют подписать с китайской компанией China ZhenHua Oil многомиллиардный контракт на долгосрочные поставки нефти в КНР. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации одного из источников агентства, сделка должна быть одобрена иракским кабмином. Как отмечает Bloomberg, во вторник представитель правительства Хасан Назим заявил, что власти изучают различные предложения, однако, по версии собеседников агентства, иракская государственная компания State Oil Marketing Organization (SOMO) сделала выбор в пользу China ZhenHua Oil.

Bloomberg, ссылаясь на документы SOMO, уточняет, что выбранная ею компания будет покупать 4 миллиона баррелей нефти в месяц (около 130 тыс. б/с) в течение пяти лет. Авансовый платеж будет выплачен на один год вперед и принесет иракскому предприятию более $2 млрд при текущих ценах.

Китай через государственные компании и банки предлагает займы странам - производителям нефти, которые испытывают финансовые трудности в связи с падением спроса и цен на этот ресурс. В качестве выплат вместо денежных средств будет выступать нефть.