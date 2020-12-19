Саудовская Аравия заявила о возможности продлить нефтяную сделку ОПЕК+ до конца 2022 года
Страны ОПЕК+ могут продлить соглашение, которое сейчас регулирует почти 40% мировой добычи нефти, и после весны 2022 года, когда оно истекает.
Об этом министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман сказал на брифинге после двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком в Эр-Рияде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Наше соглашение действует до апреля 2022 года. Но думаю, оно может быть продлено и до конца 2022 года", - сказал он. Ранее бен Сальман допускал возможность пролонгации соглашения и после 2022 года.
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