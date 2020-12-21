SOCAR открыла еще одну АЗС в Лерике

БАКУ /Trend/ - В селе Пиран Лерикского района Азербайджана сдана в эксплуатацию новая заправочная станция (АЗС), принадлежащая SOCAR.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на SOCAR.

"Тем самым, количество АЗС, действующих в республике под брендом SOCAR, достигло 37. Новая АЗС будет удобна для владельцев автотранспортных средств, движущихся в направлении Лянкяран-Лерик", - говорится в сообщении.

На введенном в эксплуатацию АЗС установлены три топливозаправочные станции.

Таким образом, на этом заправочном пункте будет реализована продажа бензина марки “Премиум”, “А-92” и топливной продукции дизельного типа. На АЗС созданы условия для одновременного обслуживания четырех малых автотранспортных средств и двух крупнотоннажных грузовиков.

Отметим, сеть SOCAR-Petroleum состоит из 37 АЗС. SOCAR-Petroleum также принадлежит единственный в республике терминал сжиженного природного газа (CNG), SOCAR является лидером по внедрению экологически чистого топлива CNG.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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