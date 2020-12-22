Важные задачи в рамках модернизации Бакинского НПЗ планируется завершить до конца года - SOCAR

БАКУ /Trend/ - До конца текущего года планируется завершить важные задачи в рамках модернизации нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Как отметил Ахмедов, эти задачи включают в себя следующее:

- утверждение с Основными Подрядчиками обновленных Графиков Работ и дат сдачи дизельных и бензинных установок;

- определение подрядчиков по строительству новых, внедренных в обновленную конфигурацию, критических установок;

- определение дальнейшего механизма сотрудничества с Основным Подрядчиком по восстановлению и модернизации имеющихся установок, разработка Плана мер по ускорению работ;

- внедрение комплекса мер по обеспечению минимальных потерь человеко-часов на строительстве в связи со второй волной пандемии и вызванными ею ограничениями;

- продолжение мер по оптимизации использования выделенных на проект бюджетных средств.

(Автор: Ляман Зейналова)

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