Технические обсуждения по проекту нефтехимического комплекса SOCAR и BP продолжаются

БАКУ/Trend/ - Технические обсуждения по проекту нефтехимического комплекса SOCAR и BP в Турции продолжаются.

Как сообщает Trend, об этом сказал в ходе онлайн пресс-конференции глава бизнес-подразделения SOCAR Turkey по нефтепереработке и нефтехимии Анар Мамедов.

Как отметил Мамедов, пандемия и выход BP со всех нефтехимических проектов повлияли на реализацию данного проекта: «Тем не менее, технические обсуждения по проекту продолжаются вместе с BP».

По его словам, окончательное решение по проекту будет принято в 2021 году.

Отметим, что в 2018 году BP и SOCAR Turkey подписали соглашение о начале сотрудничества (HoA) для оценки создания совместного предприятия, которое будет строить и эксплуатировать в Турции нефтехимический комплекс мирового масштаба.

Завод будет расположен в частной промышленной зоне в Алиаге, которая включает в себя НПЗ STAR и крупный нефтехимический комплекс Petkim.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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