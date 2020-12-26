ПНХЗ Казахстана расширил линейку выпускаемой продукции для экспорта

На ТОО «ПНХЗ» начато производство экспортного продукта - тяжелого газойля, который применяется как сырье для технического углерода, востребованного во многих сферах производства, передает Trend со ссылкой на «ПНХЗ».

Выпуск тяжелого газойля отдельным компонентом связан с возникшей возможностью его реализации крупнейшему производителю технического углерода в России и странах СНГ – ООО «Омсктехуглерод». Эта компания выступила заказчиком нефтепродукта на экспорт. Сырье для технического углерода производства ПНХЗ полностью соответствует техническим характеристикам для его применения омскими партнерами.

23 декабря 2020 года первая партия тяжелого газойля каталитического крекинга в количестве 500 тонн была отгружена потребителю.

Сырье для технического углерода производится из компонента, который ранее вовлекался в приготовление товарного мазута. Производство сырья для технического углерода позволяет увеличить доходность от переработки нефти для давальцев нефти, а также увеличить показатель глубины переработки нефти.

Технический углерод востребован в производстве резинотехнической продукции, шинной отрасли, в производстве пластических масс, красок и тонеров.