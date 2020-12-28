SOFAZ готов рассмотреть новые инвествозможности при благоприятных условиях на финансовых рынках

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) готов рассмотреть новые инвестиционные возможности при благоприятных условиях на финансовых рынках, сообщили Trend в Фонде.

"На конец третьего квартала 2020 года объем инвестиций в акции составлял 14,4 процента от общего инвестиционного портфеля SOFAZ. Как и упоминалось ранее, SOFAZ принимает решение об изменении доли инвестиций в те или иные активы, основываясь на макроэкономическом анализе и фундаментальных показателях биржевых рынков. Хотя фондовые рынки демонстрируют уверенный рост с марта текущего года и индексы приближаются к рекордным значениям, мы считаем, что на данный момент мировая экономика все еще находится в уязвимом состоянии. В этой связи в краткосрочной перспективе мы не планируем дополнительных инвестиций в акции. Тем временем хотелось бы отметить, что мы будем и впредь следить за изменениями на мировых фондовых рынках и в экономике, и в случае улучшения ситуации, связанной с пандемией, и благоприятных условий на финансовых рынках готовы рассмотреть новые инвестиционные возможности", - сказали в SOFAZ.

Отметим, что SOFAZ был создан в 1999 году, на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, его средства могут быть использованы для строительства и реконструкции стратегически важных инфраструктурных объектов, а также для решения важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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