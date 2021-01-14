Минэнерго Азербайджана о планах по проведению расчетов суммарного потенциала энергии ветра в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Азербайджан планирует в ближайшем будущем провести точные потенциальные расчеты суммарного потенциала энергии ветра в Карабахе.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь министерства энергетики Азербайджана Джахид Микаилов.

По его словам, в горной части Карабаха, на высоте 100 метров, есть большие территории со средней годовой скоростью ветра 7-8 метров в секунду.

"По данным платформы Globalwindatlas.info, среднегодовая скорость ветра в приграничных с Арменией Кельбаджарском и Лачинском районах достигает 10 метров в секунду",- отмечает Микаилов.

Пресс-секретарь подчеркнул, что путем установки измерительных станций наблюдения будут проведены расчеты суммарного потенциала энергии ветра.

"В целом потенциал ветроэнергетики в горных районах Карабаха оценивается в 300-500 мегаватт",-напомнил Микаилов.

Отметим, что за первые 11 месяцев 2020 года в Азербайджане были выработаны 22,97 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что на 4,8 процента больше показателя января-ноября 2019 года.

Из них 985,8 миллионов киловатт-часов приходятся на долю гидроэлектростанций, что на 32,3 процента меньше показателя января-ноября 2019 года. 21,1 миллиарда киловатт-часов произведены тепловыми электростанциями, что на 8 процентов больше показателя первых 11 месяцев 2019 года.

В январе-ноябре 2020 года в стране были произведены 44 миллиона киловатт-часов солнечной энергии, что на 8,1 процентов больше показателя января-ноября 2019 года.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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