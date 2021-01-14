На 30 июня 2021 года объём газа, поставляемого по TANAP, достигнет 12 млрд кубометров

БАКУ/Trend/ - На 30 июня 2021 года объём газа, поставляемого по TANAP, достигнет 12 миллиардов кубометров.

Как сообщает Trend, об этом в ходе онлайн пресс-конференции сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол.

Как отметил Дюзйол, по TANAP с 30 июня 2018 года по 30 июня 2019 года было поставлено 2 миллиарда кубометров газа, с 30 июня 2019 года по 30 июня 2020 года – 4 миллиарда кубометров газа.

С 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года этот показатель достигнет 6 миллиардов кубометров, добавил он.

(Автор: Ляман Зейналова Редактор: Наталья Кочнева)