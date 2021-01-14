На 30 июня 2021 года объём газа, поставляемого по TANAP, достигнет 12 млрд кубометров
БАКУ/Trend/ - На 30 июня 2021 года объём газа, поставляемого по TANAP, достигнет 12 миллиардов кубометров.
Как сообщает Trend, об этом в ходе онлайн пресс-конференции сказал генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол.
Как отметил Дюзйол, по TANAP с 30 июня 2018 года по 30 июня 2019 года было поставлено 2 миллиарда кубометров газа, с 30 июня 2019 года по 30 июня 2020 года – 4 миллиарда кубометров газа.
С 30 июня 2020 года по 30 июня 2021 года этот показатель достигнет 6 миллиардов кубометров, добавил он.
(Автор: Ляман Зейналова Редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
Запуск линий оптико-волоконной связи от Туркменистана до Афганистана – на пути к созданию информационного моста между странами мира (ФОТО)
Усиление деятельности поликлиник по коронавирусу в Азербайджане снизило нагрузку на службу скорой помощи
A-Level Education Group объявил о сотрудничестве с австралийским топ университетом Torrens University (ФОТО)
Мы продолжим работу по обеспечению соблюдения прекращения огня в Нагорном Карабахе - глава МИД Турции
Эскалация вооруженного конфликта в Карабахе продемонстрировала риски, возникающие в случае, когда конфликты остаются неразрешенными - ОБСЕ
Скончался заслуженный артист Азербайджана Исмаил Алекберов – "Шах Исмаил", "Кёроглу", "Лейли и Меджнун", "Ашуг Гариб" (ФОТО)
«Узбекнефтегаз»: В 2020 году с месторождения «Андакли» было добыто 54,6 миллиона кубометров природного газа
Президенты Туркменистана и Афганистана приняли участие в церемонии ввода в строй ряда совместных инфраструктурных объектов (ФОТО)
В Бакинской высшей школе нефти прошел межвузовский чемпионат международного конкурса Petrobowl (ФОТО)
Amnesty International задокументировала применение ВС Армении смертоносного оружия для атак на жилые районы Азербайджана
К началу пандемии в Азербайджане находилось около 60 тыс. иностранцев, не успевших выехать - миграционная служба
В Азербайджане разрешено временное проживание мигрантов с просроченным паспортом - миграционная служба
Комиссия минобороны Азербайджана рассмотрела более 780 обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации