«Южный газовый коридор» внесет вклад в энергобезопасность Европы – МИД Венгрии

БАКУ /Trend/ - Венгрия приветствует успешную реализацию проекта "Южного газового коридора" и ведущую роль Азербайджана в нем, сказала Trend комиссар по международной энергетике министерства иностранных дел и торговли Венгрии Дора Зомбори.

"Начало поставок газа в Европу - важная веха для европейского газового рынка. "Южный газовый коридор", который сочетает в себе новый источник и альтернативный маршрут, будет способствовать энергетической безопасности Европы и диверсификации поставок", - сказала она.

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо в Италии через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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