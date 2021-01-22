«Достлуг» может создать почву для новых переговоров по Транскаспийскому трубопроводу - норвежская консалтинговая компания

БАКУ /Trend/ - Совместная разработка месторождения «Достлуг» Азербайджаном и Туркменистаном открывает еще больше возможностей для разведки в Каспийском море.

Об этом сказал Trend в пятницу старший аналитик независимой норвежской исследовательской и консалтинговой компании Rystad Energy Свапнил Бабеле.

Бабеле подчеркнул, что месторождение находится в непосредственной близости от гигантского азербайджанского месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), что дает Туркменистану возможность транспортировать углеводороды, добываемые на месторождении, через существующие структуры в Азербайджан.

Он добавил, что у Азербайджана уже есть опыт разработки морских месторождений, поскольку многие из добывающих месторождений находятся в непосредственной близости от АЧГ и «Достлуг».

«И в Азербайджане, и в Туркменистане наблюдается снижение добычи жидких углеводородов, и этот проект поможет им поддерживать добычу в краткосрочной перспективе. Данное соглашение может создать почву для новых переговоров по давно предложенному Транскаспийскому трубопроводу, может открыть новые газовые рынки для Туркменистана, который в основном экспортирует газ в Китай. Азербайджан уже начал поставки газа в Юго-Восточную Европу по сети газопроводов, которые являются частью «Южного газового коридора»», - заключил Бабеле.

(Автор: Ляман Зейналова)

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