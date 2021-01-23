В нефтегазовом секторе Казахстана наблюдаются положительные результаты от сделки ОПЕК+

БАКУ/Trend/ - На сегодняшний день в Казахстане наблюдаются положительные результаты от совместных действий по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, сообщили Trend в Министерстве энергетики Казахстана.

Как сообщили в министерстве, за последние два года в Казахстане была проведена работа по привлечению инвестиций в сектор ВИЭ путем подписания ряда соглашений и меморандумов с международными финансовыми институтами и организациями.

Так, Министерство совместно с Европейским Банком реконструкции и развития подписано ряд соглашений и меморандумов на сумму порядка 375 миллионов долларов США на суммарную мощность 512 МВт, (общая стоимость проектов 732 млн. долларов с институтами и банками). В министерстве подчеркнули, что работа в данном направлений будет продолжена.

В сентябре 2019 года подписан Меморандум между Министерством и ЕБРР о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и поддержки развития использования ВИЭ в Республике Казахстан.

"В рамках вышеуказанного меморандума ЕБРР запустил техническую поддержку "Программа поддержки ВИЭ в Казахстане". Целью Программы является оказание поддержки Министерству в подготовке проектного аукциона по ветроэнергетике с готовой документацией (готовая площадка, техническая условия на подключения, ветроизмерения, ПредОВОС, предпроектная документация и т.д.)", - подчеркнули в министерстве.

По словам представителя министерства, в условиях распространения пандемии, резкого превышения предложения над спросом нефти, накопления запасов нефти и рисков переполнения мировых нефтехранилищ, Казахстан совместно с другими участниками Соглашения ОПЕК+ 12 апреля 2020 года приняли решение о текущем сокращении добычи нефти.

"Как результат данного соглашения наблюдается постепенное восстановление баланса спроса и предложения. Также улучшаются прогнозные показатели на 2021 год", - отметили в министерстве.

В министерстве также подчеркнули, что наблюдается постепенное восстановление цен.

"Цена марки Brent на сегодняшний день выросла с 19 до 40 долларов за баррель. По нашей оценке, дополнительная выручка казахстанских экспортеров по итогам года за счет стабилизации нефтяных котировок составит 9-10 миллиардов долларов США", - сказали в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)