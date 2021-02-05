Азербайджан является важной частью диверсификации энергоснабжения Европы – МИД Австрии

БАКУ/ Trend/ - Австрия и Азербайджан очень хорошо сотрудничают в энергетической сфере.

Об этом сообщили Trend в Федеральном министерстве европейских и международных дел Австрии.

"Хотя проект "Nabucco" не осуществился так, как мы хотели, Азербайджан в настоящее время является важной частью диверсификации энергоснабжения Европы. Мы видим, как Азербайджан становится поставщиком газа через Балканы и Италию. Первые объёмы газа недавно были транспортированы с Каспия в Европу. Для Австрии это долгожданная новость.

В частности, мы становимся свидетелями расширения азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в Австрии. В Штирии и других частях Австрии уже есть несколько заправочных станций SOCAR", - сказали в Федеральном министерстве.

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадриатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен из Мелендуньо в Италии через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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