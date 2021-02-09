Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили работу по проекту ветряной электростанции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили инвестиции по проекту ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на минэнерго Азербайджана, обсуждения прошли в ходе встречи министра энергетики Парвиза Шахбазова с председателем правления ACWA Power Мухаммедом Абунайяном в формате видеоконференции.

На встрече были обсуждены работы, проведенные и запланированные в период после подписания контрактов на покупку и продажу электроэнергии и подключение к передающей сети.

Министр отметил, что состоялось пятое заседание комиссии, созданной распоряжением Президента Азербайджана от пятого декабря 2019 года “О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии”, и проинформировал о работах, проведенных в связи с проектом ветряной электростанции.

Глава компании в свою очередь рассказал о работе, проделанной в рамках сотрудничества с министерством энергетики и ОАО “Азерэнержи” по проекту.

Стороны высоко оценили профессионализм привлеченных к реализации проекта экспертов, была выражена благодарность за плодотворное сотрудничество. Было отмечено, что высокий уровень доверия между сторонами договора укрепляет уверенность в своевременном и успешном завершении проекта.

В ходе встречи была подчеркнута необходимость проведения тренингов, семинаров, обмена информацией в обсуждаемой сфере.

"Это не только бизнес-проект, но и проект по передаче знаний и опыта", - отметили в минэнерго.

Напомним, что соответствующие соглашения по проекту ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт были подписаны между министерством энергетики и ОАО ”Азерэнержи” и компанией ACWA Power 29 декабря прошлого года.

(Автор: Фидан Бабаева)

Twitter: @Fidan_Babaeva