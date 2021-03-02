Азербайджан и Германия обсудили расширение сотрудничества в нефтегазовой сфере

БАКУ/Trend/ - Немецкие компании провели онлайн встречи с представителями азербайджанского бизнеса с целью определения возможностей сотрудничества в различных секторах экономики.

Как сообщает Trend со ссылкой на Германо-Азербайджанскую внешнеторговую палату (AHK Azerbaijan), встречи, которые прошли 24-25 февраля 2021 года, проводились в формате B2B («Би́знес для би́знеса») и были организованы при поддержке Федерального Министерства экономики и Энергетики Германии (BMWi).

По данным палаты, в качестве очередного шага для динамичного развития экономических отношений между Германией и Азербайджаном стороны отметили нефтегазовую отрасль.

Немецкие участники онлайн встреч имели возможность представить свои продукты и услуги соответствующим должностным лицам Министерства энергетики Азербайджана, SOCAR, BP и другими представителями бизнеса азербайджанских государственных учреждений и частных компаний.

Отметим, что Германо-Азербайджанская Внешнеторговая палата (AHC Azerbaijan), являясь официальным представителем германской экономики в Азербайджане с 2012 года, предоставляет компаниям информацию и поддержку в области рыночных и бизнес-исследований в Азербайджане. AHC Azerbaijan была создана в 1999 году из германо-азербайджанского экономического союза (DAW). С более чем 140 компаниями-членами (по состоянию на январь 2021 года) AHC Azerbaijan является самой сильной экономической ассоциацией Европы в Азербайджане.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

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