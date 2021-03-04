Всемирный банк готов изучить новые возможности для участия в энергетическом секторе Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Всемирный банк (ВБ) готов изучить новые возможности для участия в энергетическом секторе Азербайджана.

Об этом сказала Trend региональный менеджер Всемирного банка по Южному Кавказу Сара Майкл.

Она отметила, что как давний надежный партнер Азербайджана, Всемирный банк профинансировал более 50 инвестиционных проектов с момента вступления страны в организацию в 1992 году.

"Эти проекты включают в себя множество секторов, имеющих решающее значение для ускорения экономического роста, торговли, связи и улучшения предоставления государственных услуг. Энергетический сектор был среди них. В начале 2000-х годов Банк профинансировал проект по передаче электроэнергии, который помог повысить качество, надежность и эффективность передачи электроэнергии по всей стране. Совсем недавно Банк предоставил финансирование для Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося частью "Южного газового коридора", по которому азербайджанский газ с месторождения "Шах-Дениз" доставляется на рынки Турции и Южной Европы", - сказала Сара Майкл.

По ее словам, реализация этих проектов уже завершена, и у Всемирного банка сейчас нет активных энергетических проектов в своем портфеле.

"В будущем мы готовы изучить новые возможности для участия в энергетическом секторе, чтобы поддержать правительство в реализации его национального видения в области энергетики, например, в отношении повышения эффективности распределительной сети природного газа", - добавила она.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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