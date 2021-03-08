Цена нефти Brent превысила $70 за баррель впервые с января 2020 года

Цена майского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,64% и достигла $70,5 за баррель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные торговой площадки на 03:07 (GMT+4).

В последний раз цена Brent находилась выше $70 за баррель в январе 2020 года.