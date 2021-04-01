В течение следующих трех месяцев Азербайджан постепенно увеличит суточную добычу нефти до 620 тыс. баррелей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поддержал решение, принятое на 15-м заседании министров стран ОПЕК+, о постепенном увеличении суточной добычи до 1,1 млн баррелей в течение следующих трех месяцев. Согласно новой «Декларации о сотрудничестве», в Азербайджане суточная добыча сырой нефти в мае увеличится на 8 тыс. баррелей, в июне – на 7 тыс. баррелей, в июле – на 10 тыс. баррелей. Таким образом, новые обязательства Азербайджана по добыче нефти в мае составят 115 тыс. баррелей, в июне – 108 тыс. баррелей, в июле – 98 тыс. баррелей. Суточная добыча нефти в стране в мае будет на уровне 603 тыс. баррелей, в июне – 610 тыс. баррелей, в июле – 620 тыс. баррелей.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство энергетики, выступивший на встрече министр энергетики Парвиз Шахбазов расценил уверенное принятие мировым рынком нефти адекватных и быстрых решений ОПЕК+, а также солидарность среди участников «Декларации о сотрудничестве» важными моментами в нестабильный период. Министр подчеркнул важность продуманного, осторожного поведения в регуляторных мерах и учета всех сценариев развития: «Наша главная цель - достичь баланса на рынке нефти, служащего общему благу. Считаю, что нынешнее решение ОПЕК+ также поспособствует усилиям по уравновешиванию рыночной динамики».

Отметим, что на 12-м заседании министров Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в декабре прошлого года было согласовано повышение суточной добычи сырой нефти в январе 2021 года на 0,5 млн баррелей, а также постепенное смягчение квоты до 2 млн баррелей в ближайшие месяцы посредством ежемесячных встреч министров стран ОПЕК+. В связи с этим на ежемесячных собраниях, проводимых с января 2021 года, производственные ограничения на январь были оставлены стабильными в феврале, марте и апреле. Согласно новому соглашению, обязательства по добыче для стран ОПЕК+ в мае составят 6,5 млн баррелей, в июне – 6,2 млн баррелей, а в июле – 5,76 млн баррелей.

Напомним, что в целях стабилизации мирового нефтяного рынка в январе 2016 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была выдвинута инициатива по созданию формата ОПЕК+ для координации действий между ОПЕК и нефтяными странами, которые не входят в организацию.

(Редактор: Надир Насиров)