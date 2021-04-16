Названа дата выплаты купонов по облигациям SOCAR

БАКУ / Trend / - Следующая выплата купонов по облигациям SOCAR состоится 17 июля текущего года, сообщили Trend в SOCAR Capital.

Следующая выплата процентов в размере 1,25 миллиона долларов по облигациям SOCAR с номинальной стоимостью 1000 долларов США, сроком обращения 5 лет, доходностью 5 процентов годовых и выплатой процентов по квартальным графикам будет зачислена на счета держателей облигаций 19 апреля, так как 17 апреля – выходной (по условиям релиза – следующий первый рабочий день).

Облигации SOCAR, ставшие наиболее востребованными ценными бумагами на местном фондовом рынке более четырех лет, во второй половине 2021 года в результате 18-процентной выплаты в очередной раз принесут своим владельцам 1,25 миллиона долларов. Таким образом, общая прибыль держателей облигаций вырастет до 22 миллионов 500 тысяч долларов (в общей сложности 25 миллионов долларов).

Увеличение объема операций на вторичном рынке до 200 миллионов долларов, превышение числа заключенных сделок до 2,4 тысячи и превращение в самый востребованный инструмент корпоративного финансирования на Бакинской фондовой бирже являются показателями высокого спроса на облигации SOCAR.

В первом квартале 2021 года доля облигаций SOCAR, которые также можно приобрести в центрах № 1 и 5 ASAN xidmət, на рынке корпоративных облигаций страны составила 62 процента.

Отметим, что основными задачами SOCAR Capital являются: обеспечение доступа к рынкам капитала для компаний группы SOCAR через альтернативные финансовые инструменты; обеспечение того, чтобы все инвесторы, особенно граждане Азербайджана, имели прямую долю в доходах SOCAR; направление неактивных средств в прибыльные секторы экономики путем создания новых альтернативных инвестиционных возможностей; поддержка устойчивого развития финансовых рынков Азербайджана.

Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: Fidan_Babaeva