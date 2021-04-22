Президент Турции ратифицировал энергосоглашение с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал Соглашение о сотрудничестве в энергетической и горнодобывающей областях, подписанное с Азербайджаном 25 февраля 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на Resmi Gazete.