Президент Турции ратифицировал энергосоглашение с Азербайджаном
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал Соглашение о сотрудничестве в энергетической и горнодобывающей областях, подписанное с Азербайджаном 25 февраля 2020 года, сообщает Trend со ссылкой на Resmi Gazete.
Лента новостей
Теперь, когда подписано соглашение о прекращении огня в Карабахе, время двигаться вперед – Еврокомиссар
Армянский фашизм проявляет себя и в отношении исторических памятников - глава Госкомитета Азербайджана
Картина, которую мы увидели на освобожденных территориях Азербайджана, вызывает ужас – посол Беларуси
На западе Туркменистана заготовлено сотни миллионов кубометров газа для поддержания пластового давления в нефтяных скважинах
В Азербайджане ветеранов войны с ампутированными верхними конечностями обеспечат высокотехнологичными протезами (ФОТО)