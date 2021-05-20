Азербайджан и Великобритания подписали соглашение в области перехода к чистой энергии
БАКУ /Trend/ - Подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области перехода к чистой энергии между Министерством энергетики Азербайджана и Министерством международной торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии», сообщает Trend.
Документ предусматривает укрепление сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики и изучение возможностей решения проблемы изменения климата.
В рамках меморандума будет осуществляться сотрудничество, а также обмен информацией и опытом в области возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, низкоуглеродных технологий, перехода к либеральному энергетическому рынку.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)
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