Назван объем производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии в Иране
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Имеются благоприятные возможности для расширения сотрудничества с Монтенегро – глава МИД Азербайджана (ФОТО)
Эмиль Шахин возвращается в творчество с опереттой "История одной любви" - синтезом классики и мугама
Михаил Гусман выразил соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси в связи с кончиной архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии РПЦ Александра Ищеина
Выбор компании-оператора проекта «Достлук» зависит от решения Азербайджана и Туркменистана - посол РФ
Президент Ильхам Алиев: Динамичное и успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией вызывает особое удовлетворение
Президент Ильхам Алиев: Высоко ценим посреднические усилия России в достижении и реализации трехсторонних заявлений
При наличии доброй воли на Южном Кавказе будет разблокировано транспортное сообщение – вице-премьер РФ
На освобожденных территориях Азербайджана будет продолжено строительство воинских частей - генерал-майор (ВИДЕО)
На освобожденных территориях Азербайджана в пользование военнослужащих передано до 60 пунктов размещения модульного типа
Организован медиа-тур в воинские части модульного типа на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной архиепископа Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной Церкви Александра Ищеина
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнования Патриарху Московскому и всея Руси
Мусульмане и евреи Азербайджана с доброй памятью о владыке Александре – высказывания известных личностей