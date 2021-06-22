Газификация сёл Имишлинского района Азербайджана превысила 94% (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Газификация сёл Имишлинского района Азербайджана составила 94,4 процента после того, как в село Гаджирустамли, в котором 222 частных дома, был подан газ, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ПО «Азеригаз».

Каждый дом обеспечен счетчиком и индивидуальным регулятором.

Первым газ был подан в дом, где проживает семья шехида Асима Расим оглу Аббасова.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)