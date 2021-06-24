СП SOCAR-Petrofac подписало контракт с BP по «Азери-Чираг-Гюнешли» (Версия 2)

Энергетика 24 июня 2021 12:40 (UTC+04:00)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 12:17)

БАКУ /Trend/ - Совместное предприятие британской компании Petrofac и азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR заключило новый контракт с BP стоимостью около 25 миллионов долларов по проекту Azeri Central East (ACE) в рамках разработки блока «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), сообщает Trend в четверг со ссылкой на Petrofac.

Контракт предусматривает предоставление технических специалистов по вводу в эксплуатацию проекта, а также предоставление другого специализированного персонала, мобилизацию и сопутствующие услуги для поддержки проекта как на суше, так и на морских рабочих площадках внутри страны.

Проект ACE является последней фазой разработки контрактных участков "Азери", "Чираг" и "Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) в Азербайджане. Он рассчитан на добычу до 100 тысяч баррелей нефти в сутки. В настоящее время ведутся строительные работы, первая добыча нефти здесь ожидается в 2023 году.

«Сфера услуг стала одним из основных направлений деятельности SOCAR в последние годы. Это играет важную роль в нашем корпоративном развитии. Совместное предприятие, которое мы создали с Petrofac, уже работает на полную мощность, расширяя масштабы своей деятельности и добиваясь новых успехов. Считаю, что соглашение, которое мы подписали сегодня с BP, придаст серьезный импульс как развитию совместного предприятия, так и выведению нашего партнерства с BP на новый уровень», - сказал вице-президент SOCAR по кадрам, информационным технологиям и регулированию Халик Мамедов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Где и когда пройдут матчи плей-офф ЕВРО-2020. Кто сыграет в Баку?
Где и когда пройдут матчи плей-офф ЕВРО-2020. Кто сыграет в Баку?
Прощай, Шмидт… Дорога из Азербайджана в Таджикистан (ФОТО)
Прощай, Шмидт… Дорога из Азербайджана в Таджикистан (ФОТО)
Роналду сравнялся с рекордсменом по количеству голов за национальные сборные Али Даеи
Роналду сравнялся с рекордсменом по количеству голов за национальные сборные Али Даеи
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Где и когда пройдут матчи плей-офф ЕВРО-2020. Кто сыграет в Баку? Спорт 12:52
Расширяется экономическое сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ (ФОТО) Энергетика 12:45
В Управлении образования Баку назвали условие возвращения к очному обучению в школах Общество 12:41
В России за сутки выявили 20 182 случая заражения коронавирусом Россия 12:39
В Губадлы открылась новая воинская часть ГПС Азербайджана (ФОТО) Политика 12:36
Коронавирус в Израиле: Заражены 680 человек Израиль 12:26
В ВМС Азербайджана состоялось мероприятие в преддверии Дня Вооруженных сил (ФОТО) Политика 12:20
В США продали с аукциона картину Черчилля за $1,8 млн США 12:17
СП SOCAR-Petrofac подписало контракт с BP по «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 12:17
Группа азербайджанских военнослужащих награждена медалью "За освобождение Губадлы" Политика 12:14
Глава МИД Азербайджана назвал приоритетные направления экономического сотрудничества с Саудовской Аравией Политика 12:10
Освобожденное от оккупации село Гаракечди Лачинского района (ВИДЕО) Политика 12:08
В Финляндии рекомендовали вакцинировать подростков 12-15 лет Европа 12:02
ЕС финансирует в Азербайджане проект в сфере интеллектуальной собственности Экономика 11:58
Ряд военнослужащих Азербайджана награждены медалью «За освобождение Джебраила» Политика 11:57
В Узбекистане выявлен штамм индийского коронавируса Узбекистан 11:53
Правительство Казахстана рассмотрело предложение о введении запрета на экспорт овец Казахстан 11:51
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих медалью «За освобождение Зангилана» Политика 11:47
В Грузии выявлены 656 новых случаев коронавируса Грузия 11:42
Михаил Гусман о новоизбранном Президенте Ирана Ибрагиме Раиси в эфире "Эхо Москвы" (ВИДЕО) Иран 11:39
Названа дата встречи Рахмона и Жапарова в Душанбе Таджикистан 11:31
Ряд военнослужащих Азербайджана награждены медалью «За освобождение Ходжавенда» Политика 11:31
Алжир и Азербайджан обсудили вопросы расширения инвестсотрудничества Бизнес 11:25
Президент Ильхам Алиев наградил ряд военнослужащих медалью «За освобождение Физули» Политика 11:18
Прощай, Шмидт… Дорога из Азербайджана в Таджикистан (ФОТО) Культура 11:17
Туркменистан заинтересован в привлечении инвестиций и технологий США Бизнес 11:15
В Азербайджане растет интерес к вакцинации от COVID-19 - TƏBIB (ВИДЕО) Общество 11:13
Франция более чем на 30% увеличила импорт зерновых и бобовых из Турции Бизнес 11:03
Рейтинги ОАО «Муганбанк» повышены с «ССС+/С» до «В-/В» Экономика 11:00
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:50
В Чехии 45 тыс. семей остались без света из-за ливней Европа 10:50
Евро стабилен к доллару перед макростатистикой из Германии Европа 10:37
В Баку вакцинируют от коронавируса в мобильных пунктах (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:36
В Кыргызстане овощи и фрукты подорожали на 16,4% Кыргызстан 10:27
Помощник Байдена обсудил с начальником Генштаба армии Израиля угрозы на Ближнем Востоке США 10:24
Цены на природный газ для Турции упадут на фоне роста поставок и диверсификации Энергетика 10:20
Инновационные технологии в Азербайджане обеспечивают прозрачность в предоставлении услуг населению Экономика 10:19
Турецкий порт Трабзон перевалил свыше 500 тыс. тонн грузов Транспорт 10:19
Экспорт нефтяного кокса из Азербайджана превысил 130 тыс. тонн Энергетика 10:06
Транспортный коридор "Север-Юг" окажет особое влияние на объем международных грузоперевозок Транспорт 09:53
Цены на нефть немного растут на увеличении спроса Энергетика 09:40
ЕАБР рассмотрит возможность открытия представительства банка в Узбекистане Бизнес 09:40
Иран заметно увеличил импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции Бизнес 09:08
Растет трудовая миграция из Турции в Грузию Бизнес 09:07
Казахстан сократил импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции Энергетика 09:01
На Филиппинах разбился вертолет ВВС Другие страны 08:45
Thales внедряет современные технологии управления движением поездов в Бакинском метрополитене Экономика 08:32
Прямые инвестиции Китая в страны инициативы "Один пояс - один путь" превысили $130 млрд Другие страны 08:06
ВОЗ призвала прививать детей и подростков от коронавируса В мире 07:45
Байден: снятие коронавирусных ограничений может привести к росту преступности в США США 07:30
Умер бывший президент Филиппин Бенигно Акино Другие страны 07:09
Байден обсудит с сенаторами план инвестиций в инфраструктуру США США 06:44
В Японии мина вылетела за пределы военного полигона во время учебных стрельб Другие страны 06:23
Пентагон: обновленная стратегия национальной обороны США появится в начале 2022 года США 06:01
Сингапур ведет переговоры о взаимном признании сертификатов здоровья Другие страны 05:45
Глава МИД КНДР назвал контакты с Вашингтоном напрасной тратой времени Другие страны 05:28
Гутерреш призвал сохранить механизм трансграничной помощи в Сирии еще на год Арабские страны 05:11
В США вынесли первый приговор по делу о штурме Капитолия США 04:54
Глава пограничной службы США покидает свой пост США 04:30
Бритни Спирс попросила суд отменить опекунство над ней В мире 04:12
Египет получил от МВФ $1,7 млрд по итогам последнего обзора экономики страны Другие страны 03:59
Бразилия обновила рекорд по числу новых заражений коронавирусом за сутки Другие страны 03:25
США направят Бразилии 3 млн доз вакцины Johnson & Johnson США 02:53
Компания Janssen продолжает изучать необходимость ревакцинации от коронавируса В мире 02:27
Минторг США внес в свой черный список пять компаний из Китая США 02:20
Во Франции число госпитализированных с COVID-19 впервые с октября оказалось ниже 10 тыс. Европа 02:12
В Британии сообщили, что вакцинация помогла избежать 14 тыс. смертей в стране Европа 01:53
Байден выдвинет Синди Маккейн на должность представителя США при ФАО ООН США 01:35
Роналду сравнялся с рекордсменом по количеству голов за национальные сборные Али Даеи Спорт 01:21
В Вашингтоне обрушился пешеходный мост США 00:38
В Германии за неделю удвоилось число заражений штаммом "дельта" Европа 00:25
В Москве стартовал музыкальный фестиваль "ЖАРА" – звезды на красной дорожке (ФОТО) Звёздный мир 00:10
Украина рассчитывает на сотрудничество с Грузией в реализации масштабных энергетических проектов Энергетика 00:01
Делегация США едет в Турцию для обсуждения безопасности аэропорта Кабула Турция 23 июня 23:46
Псаки заявила, что сроки вывода ВС США из Афганистана не изменятся США 23 июня 23:17
Siemens примет участие в строительстве завода BioNTech по выпуску вакцин в Сингапуре Другие страны 23 июня 23:04
В ЦАР объявили новый состав правительства Другие страны 23 июня 22:41
Акционеры ОАО «Международный Банк Азербайджана» провели общее собрание Экономика 23 июня 22:35
Узбекистан намерен вступить в ТЮРКПА Узбекистан 23 июня 22:31
Узбекистан, Россия намерены увеличить проекты промышленной кооперации Узбекистан 23 июня 22:30
Турецкий министр о сотрудничестве Баку и Анкары в сфере транспорта и инфраструктуры Бизнес 23 июня 22:23
Иран и Финляндия обсудили укрепление сотрудничества в области геологии Экономика 23 июня 22:12
Сборные Испании и Швеции вышли в плей-офф Евро-2020 Спорт 23 июня 22:07
На сайте бельгийского телеканала VRT распространили репортаж об освобожденном Агдаме (ФОТО/ВИДЕО) Политика 23 июня 21:52
В Туркменистане открылся новый международный аэропорт – в городе Керки Туркменистан 23 июня 21:51
Туркменистан избран в членство исполнительного совета Межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО Туркменистан 23 июня 21:44
Премьер министр Казахстана провел заседание инвестштаба Казахстан 23 июня 21:37
В США заявили, что приступают к эвакуации части афганцев, оказывавших помощь американцам США 23 июня 21:30
В Великобритании зафиксировали наивысший с 6 февраля прирост случаев COVID-19 Европа 23 июня 21:13
Продолжаются международные летно-тактические учения «Анатолийский орел – 2021» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 23 июня 20:50
В Иране перевернулся автобус с журналистами, есть погибшие и раненые (ФОТО) Происшествия 23 июня 20:41
В повестку дня внеочередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана включено 12 вопросов Политика 23 июня 20:36
В Грузии отмечается рост экспорта отечественных товаров Бизнес 23 июня 20:29
В Баку представлена глобальная кампания «Мир во имя культуры» (ФОТО) Культура 23 июня 20:28
Завершились тактические учения ВМС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 23 июня 20:27
Арестованы лица, занимавшиеся незаконным выловом осетровых на Каспии Общество 23 июня 20:12
Объемы перевалки грузов в морских портах Грузии сократились Бизнес 23 июня 20:00
В Баку концентрация пыли превышает норму в 5,1 раза Общество 23 июня 19:54
Фазилю Агаларову присвоено высшее воинское звание генерал-лейтенанта Политика 23 июня 19:51
Ильясу Рзаеву присвоено высшее воинское звание генерал-майора юстиции Политика 23 июня 19:50
Все новости