Цены на нефть слабо снижаются в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть умеренно снижаются весь понедельник, после значительного роста предыдущей недели, в то время как инвесторы находятся в ожидании заседания ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,2%, до 75,23 доллара за баррель, августовских фьючерсов – на 0,11%, до 76,1 доллара. Августовские фьючерсы на WTI дешевеют на 0,07%, до 74 долларов за баррель.

Основным событием ближайших дней для нефтяных трейдеров станет заседание ОПЕК+, которое пройдет в четверг, 1 июля. Ранее СМИ сообщали, что альянс может нарастить добычу, в то же время аналитики считают, что увеличение не будет большим.

Как сказал глава сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen), аналитики ждут, что ОПЕК+ будет сохранять запасы на достаточно ограниченном уровне, чтобы удержать существующие цены на нефть.

"В условиях неопределенности ситуации с коронавирусом из-за очень заразного варианта "дельта" и вопросов о ядерном соглашении с Ираном, которые нависли над рынком, альянс может проявить осторожность", — приводит агентство Блумберг слова Хансена.