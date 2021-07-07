Туркменбашинский НПЗ обнародовал объемы производства сжиженного газа
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В Азербайджане названо число обращений по кредитам от пострадавших от последствий COVID-19 предпринимателей
Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района
Азербайджан в скором времени будет экспортировать золото не только в виде сырья, но и ювелирных изделий
Работы всемирно известного фотографа Реза Дегати представлены во Франции - красота Гобустана и боль Карабаха (ФОТО)
Реализация инфраструктурных проектов на освобожденных территориях в числе приоритетных вопросов – МИД Азербайджана
Совместная палата по экономическому сотрудничеству улучшит экономические связи между Азербайджаном и Пакистаном - посол
Компании Пакистана обладают потенциалом для инвестирования в освобожденные земли Азербайджана - посол
Подготовлена документация по компании Ионическо-Адриатического газопровода – глава МИД Хорватии (Эксклюзив)
«Лаборатория Касперского»: 42% людей готовы идти на свидание только с теми, кто привился от Covid-19 или имеет антитела