У Хорватии и Азербайджана большой потенциал для сотрудничества в сфере ВИЭ - министр (Интервью)

Энергетика 29 июля 2021 08:22 (UTC+04:00)
У Хорватии и Азербайджана большой потенциал для сотрудничества в сфере ВИЭ - министр (Интервью)

БАКУ/Trend/ - Эксклюзивное интервью АМИ Trend с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грличем Радманомy

Направления энергосотрудничества

У Хорватии и Азербайджана большой потенциал для сотрудничества в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сказал министр.

«Имеется большой потенциал в энергетической сфере, особенно в области ВИЭ, учитывая наш опыт работы в связи с гидроэлектростанциями. Это особенно интересно с точки зрения восстановления инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана», - добавил он.

Что касается текущих проектов в сфере энергетики, Радман отметил, что документация для создания проектной компании Ионическо-Адриатического газопровода (IAP) полностью подготовлена.

«Проект Ионическо-Адриатического газопровода важен для Юго-Восточной Европы в качестве нового маршрута поставок газа, который, помимо повышения безопасности поставок, также обеспечит диверсификацию источников в соответствии с целями Энергетического союза», - сказал Радман.

Министр сообщил, что оператором проекта в Хорватии является компания Plinacro, которая подготовила полную документацию для создания проектной компании IAP и ее штаб-квартиры в Дугополье (Хорватия).

По его словам, пандемия COVID-19 повлияла на ход работ в этом направлении.

«Тем не менее Plinacro представила проект для пятого списка проектов общего интереса ЕС, который будет принят к концу 2021 года. Проект особенно важен для газификации Черногории и открытия нового маршрута поставок для Боснии и Герцеговины. Мы особенно благодарны Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и азербайджанскому правительству за постоянную и большую поддержку в подготовке проекта», - сказал Радман.

Министр отметил, что «Южный газовый коридор», к которому в перспективе может подключиться IAP, помогает Юго-Восточной Европе перейти на более качественный источник энергии.

«Южный газовый коридор» вносит большой вклад в энергетическую стабильность Юго-Восточной Европы и за ее пределами. Он чрезвычайно важен для этого региона, а также для всей Европы, поскольку решает два важных вопроса, связанных с энергетической политикой ЕС: с одной стороны, способствует диверсификации источников природного газа для Евросоюза, а с другой - обеспечивает надежность поставок. Это особенно важно, так как в этом регионе производство электроэнергии частично все еще связано с углем. Поэтому обеспечение нового маршрута поставок газа позволяет странам Юго-Восточной Европы перейти на гораздо лучший источник энергии», - сказал министр.

Меры, направленные на развитие торговых отношений

Хорватия и Азербайджан ведут переговоры по новым проектам в нескольких секторах (информационные технологии, оборудование для разминирования и энергетика), сказал Радман.

В случае достижения договоренности это частично снизит значительный торговый дисбаланс, сказал министр.

«Мы рады сообщить, что пандемия COVID-19 и закрытие границ не оказали негативного влияния на торговлю между двумя странами: в 2020 году вырос как хорватский экспорт в Азербайджан, так и хорватский импорт из Азербайджана. По данным Хорватского статистического бюро, экспорт Хорватии в Азербайджан вырос на пять процентов (с 1,37 до 1,44 миллиона евро), а хорватский импорт из Азербайджана - на 10 процентов (с 339,78 до 440,57 миллиона евро), что означает общий рост примерно на 10 процентов», - сказал Радман.

Министр сообщил, что Хорватия входит в пятерку крупнейших импортеров азербайджанских товаров в мире и занимает третье место среди стран ЕС по этому показателю.

«Хотя экспорт товаров из Хорватии в Азербайджан был скромным, за исключением 2012 года, когда Хорватия экспортировала два парома в Азербайджан, в 2020-м выросли показатели услуг, предоставленных хорватскими ИТ-компаниями азербайджанским клиентам. Это результат присутствия хорватских ИТ-компаний в Азербайджане и их участия в ежегодных выставках Bakutel на протяжении почти 10 лет.

Самым распространенным товаром, экспортируемым хорватами в Азербайджан, была косметика. Важно отметить, что Хорватия может предложить Азербайджану ряд продуктов, в том числе высокотехнологичных фармацевтических продуктов. Ведутся переговоры по новым проектам в нескольких секторах (ИТ, машины для разминирования и энергетика). В случае достижения договоренности это частично сгладит большой торговый дисбаланс», - сказал министр.

По его словам, 2-е заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Хорватией и Азербайджаном планируется провести в конце сентября или начале октября этого года в Загребе.

Отметив, что дальнейшее расширение текущего сотрудничества в интересах обеих стран, он подчеркнул значимость в этом контексте работы Совместной межправкомиссии, что дает мощный импульс развитию двусторонних отношений.

«На первом заседании в 2017 году состоялся обмен мнениями об экономическом сотрудничестве, в частности в областях промышленности, энергетики, транспорта, связи, информационных технологий, культуры, туризма, молодежи, спорта, здравоохранения, сельского хозяйства, а также по развитию правовых основ двустороннего сотрудничества. Таким образом, это отличная площадка для постановки общих целей, отслеживания прогресса в их достижении и определения новых шагов в расширении экономического сотрудничества. Совместная комиссия способствует установлению прямых контактов между компаниями и другими юридическими лицами с целью поощрения инвестиций и содействия обмену информацией в областях экономики. Мне недавно сообщили, что наше посольство в Баку ускорило процедуру созыва 2-го заседания Совместной комиссии, которое должно состояться в конце сентября или начале октября этого года в Загребе», - сказал министр.

Гордан Грлич Радман напомнил, что в прошлом году Хорватия и Азербайджан отметили 25-летие установления дипломатических отношений.

«Наши отношения основаны на дружбе и партнерстве. Хорватия считает Азербайджан важным стратегическим партнером. В 2013 году мы подписали Декларацию о стратегическом партнерстве с целью поощрения более интенсивных обменов между нашими государственными органами, предприятиями, некоммерческими организациями и гражданами. Следующим логическим шагом стало открытие посольства Республики Хорватия в Баку в 2018 году. Высочайшее дипломатическое присутствие, осуществляемое через посольство, несомненно, способствует более активному и регулярному обмену мнениями по вопросам внешней политики и глобальным вызовам, но, прежде всего, оно укрепляет двустороннее взаимодействие. В дипломатии, как вы знаете, быть представленным «на местах» - лучший способ работать вместе на благо наших стран и народов. Открытие посольства внесло дополнительный вклад в уже плодотворное политическое, экономическое и культурное сотрудничество между Хорватией и Азербайджаном. С той же целью в 2011 году Азербайджан открыл свое посольство в Загребе. Итак, наши отношения имеют растущую положительную динамику, особенно в сферах торговли и экономики, и открытие посольства Хорватии в Баку, безусловно, внесло в это свой вклад», - сказал хорватский министр.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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