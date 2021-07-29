БАКУ /Trend/ - Казахстан и Россия обсуждают «зелёный коридор» для агроэкспресса.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на Министерство торговли и интеграции Казахстана, данный вопрос обсуждался в ходе встречи Вице-министра Кайрата Торебаева и Генерального директора АО «Российский экспортный центр» Вероники Никишиной.

Так, в ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества двух стран в формировании Евразийской товаропроводящей системы и перетока товаров Центральная Азия-Казахстан-Россия.

Было отмечено, что обе страны работают над вопросом бесперебойности обеспечения товаропотока с юга.

Торебаев отметил необходимость скоординировать и синхронизировать эту работу, в том числе решения вопросов формирования выгодных транзитных тарифов по всему коридору от России до Афганистана.

Стороны отметили, что совместная проработка данного вопроса обеспечит стабильность функционирования рынков двух стран.

«Агрологистический коридор «Россия – Узбекистан» должен стать трехсторонним, потому как товарные грузопотоки проходят через территорию Казахстана», - отметила Никишина.

По ее словам, странам предстоит синхронизировать работу контролирующих органов, чтобы поезда ходили без длительных задержек, что критически важно для доставки скоропортящихся продуктов.

«Таким образом мы дадим бизнесу трех стран конкурентные преимущества и значительно увеличим товарооборот между нашими странами», - акцентировала Никишина.