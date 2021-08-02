Канадская компания исследует нефтяные скважины на ряде нефтегазодобывающих управлений АО "Узбекнефтегаз"

Канадская компания RLG International Inc. Изучает методы осуществления производственных процессов на месторождениях Газлийского, Шуртанского, Мубарекского и Устюртского нефтегазодобывающих управлений, передает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «Узбекнефтегаз».

Согласно информации, на производственных площадках АО «Узбекнефтегаз» при участии международной консалтинговой организации «RLG International Inc.» (Канада) продолжаются работы в рамках проекта по повышению операционной эффективности процессов бурения и капитального ремонта скважин.

Совместно с представителями компании завершена работа по анализу документации и проведения интервью в офисах нефтегазодобывающих управлений, ООО «Узнефтегаз бургилаш ишлари» и АО «Узнефтгазкудуктаъмирлаш». Также начато изучение операционной деятельности предприятий c выходом на нефтегазовые скважины.

В ходе диагностических работ изучаются, критически анализируются и оцениваются применяемые практики и методы осуществления производственных процессов на месторождениях Газлийского, Шуртанского, Мубарекского и Устюртского нефтегазодобывающих управлений.

Международными консультантами выявляются узкие места, проблемные области и неэффективные операции, в отношении которых в последующем будет проведен факторный анализ и будут разработаны корректирующие действия.